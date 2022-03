Nach einem Plus von knapp fünfeinhalb Prozent in der letzten Woche fällt der Leitindex Dow Jones Industrial am Montag im frühen Handel um 0,47 Prozent auf 34 591,05 Punkte.New York - Der US-Aktienmarkt ist nach der starken Vorwoche mit Verlusten in den Handel gestartet. Unter den Einzelwerten gerieten am Montag Boeing deutlich unter Druck, denn in China stürzte eine 737-800NG der Fluggesellschaft China Eastern Airlines aus grosser Höhe mit 132 Insassen ab. Nach einem Wochenplus von knapp fünfeinhalb Prozent fiel der Leitindex Dow Jones Industrial nun im frühen...

Den vollständigen Artikel lesen ...