Dr. Oliver Stolte (Alpine Trust): Newsletter - März 2022

März 2022

Das dominierende Thema der vergangenen Wochen war und ist der Einmarsch Russlands in der Ukraine. Nahezu minütlich bewegten Neuigkeiten - ob wahr oder fake - die Märkte heftig. Die Volatilitäten sprangen deutlich an. Wir haben unsere Aktienquote bei rund 70% unverändert belassen. Allerdings haben wir die Absicherung mittels Long-Positionen in Volatilität in den letzten Tagen sukzessive reduziert.

Gold sprang exakt bis an sein All-time-high bei 2.060 US-$/Unze.

Der US-$ notierte deutlich stärker bis 1,0850 US-$/€.

Wir erwarten ein baldiges Ende des Krieges. Russland - allem voran Putin geht sehr deutlich als Verlierer und Aggressor in die Geschichtsbücher ein. Entsprechend wird Russland zu Lebzeiten Putins an keinen Verhandlungstisch mehr zurückkehren können und der wechselseitige Handel mit westlichen Staaten wird sukzessive zum Erliegen kommen. Dies bedingt erhebliche - aber lösbare - Anpassungsprozesse in allen Lieferketten in beide Richtungen. Wir gehen von 12 Quartalen zur Wiederherstellung reibungsloser Produktionsabläufe in Europa aus.

Die Zentralbanken werden ihre Zinspolitik moderater ausrichten müssen, um diese Anpassungsprozesse zu unterstützen. Erwarteten wir noch vor Kriegsausbruch Zielrendite von 2,00% in den USA und 0,75% in Europa, gehen wir nun von 0,75% in den USA und 0,25% in Europa aus. Wir erwarten nicht, dass die FED ihre jüngste Aussage von sechs weiteren Zinserhöhungen in 2022 durchhalten wird.

Rückläufige Zinserwartungen werden die Aktienmärkte unterstützen. Wir gehen - unverändert - von deutlich höheren Kursen zum Jahresende 2022 als im 4Q 2021 aus. Wir planen daher, die aus dem Goldverkauf freie Liquidität in Aktien zu investieren, sobald die amerikanischen Märkte aus ihrem charttechnischen Abwärtstrend seit anfangs des Jahres nach oben ausbrechen werden. Ferner werden wir bei fallenden Volatilitäten diese Absicherung wieder aufbauen.

Allerdings haben wir betreffend der grundsätzlichen Aktienstrategie auch ein kritisches Auge auf die Entwicklung in Hongkong, wo China einen weitreichenden Corona Lockdown nach dem nächsten verhängt. Wir befürchten, dass hiermit Hongkong zunehmend lahm gelegt werden soll. Sofern dies - als auch chinesische Bestrebungen in Richtung Taiwan - zunehmen sollten, wäre dies ein klares Verkaufssigna.

Gold hat nach Formieren des all-time Doppeltops bei 2.060 $/Unze eine Korrekturphase gestartet. Wir können uns einen Wiedereinstieg zu späterer Zeit gut vorstellen. Unser erstes - vorsichtiges - Korrekturziel ist 1.800 /Unze.

Wasser-Aktien werden durch die natürliche Knappheit dieses Rohstoffes als auch durch die Zugehörigkeit zum ESG-Anlagebereich weiter profitieren. Wasserstoff steht unseres Erachtens in den Startlöchern, wenn die technischen Nachteile von Elektro-PKWs und insbesondere Elektro-LKWs offenkundiger werden - wir halten diese kleinere Position entsprechend mit einem kleinen Anteil perspektivisch.

Der US$ dürfte bei steigender Risikobereitschaft wieder etwas zurückkommen - wobei wir hier maximal die 1,131,14 US$/€ erwarten.

Der Alpine Multiple Opportunities Fund ist entsprechend positioniert.

