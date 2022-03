Die Mr. Wash Autoservice AG installiert Photovoltaik-Anlagen von Eon auf ihren Auto-Waschanlagendächern in Deutschland. Rund 265.000 Autos pro Jahr kann die Mr Wash Autoservice AG jetzt mit Strom aus ihren ersten drei Photovoltaik-Anlagen säubern. "Wir wollen überall, wo es an unseren 32 Standorten in 25 deutschen Städten technisch möglich ist, leichte, große Photovoltaik-Anlagen von Eon auf unsere Waschanlagen bauen. Mit solchen Anlagen für Leichtbauweise-Dächer hat unser Solar-Partner als einer ...

