Die ersten Elektroautos des "Model Y" in der ersten europäischen Fabrik des US-Elektroauto-Herstellers sind vom Band gelaufen. Tesla-CEO Elon Musk ließ es sich nicht nehmen, die ersten Fahrzeuge zu übergeben.Tesla-Chef Elon Musk ließ es sich nicht nehmen und kam zum offiziellen Produktionsstart der ersten Giga-Fabrik in Europa aus Kalifornien nach Berlin. Vor den Toren der Hauptstadt, im brandenburgischen Grünheide, rollten am Dienstag die ersten Tesla "Model Y" vom Band, die Musk an die neuen Besitzer übergab. Insgesamt 30 Autos konnten an Kunden übergeben werden. Brandenburgs Ministerpräsident ...

Den vollständigen Artikel lesen ...