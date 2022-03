Nach der russischen Invasion in die Ukraine waren die Kartoffelmärkte während der letzten Wochen etwas zurückhaltend. Aber es gibt keinen Grund für große Veränderungen bei den freien Einkaufspreisen oder Handel mit verarbeiteten Produkten in der EU und in dem Ausland. Die verarbeitende Aktivität in der NEPG-Zone ist gut und läuft mit den aktuellen...

