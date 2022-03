Berlin - Grünen-Chef Omid Nouripour hat angesichts der weiterhin hohen Energiepreise eine baldige Einigung in der Ampel-Koalition auf ein Entlastungspaket angekündigt. "Das werden wir in dieser Woche finalisieren", sagte Nouripour den Fernsehsendern RTL und ntv.



Man werde ein "substanzielles Entlastungspaket" auf den Weg bringen. Die zuständige Arbeitsgruppe habe das entsprechende Paket vorbereitet, "damit die kleinen Portemonnaies sich jetzt vor allem Heizkosten, Benzin und Strom leisten können". Es gehe auch darum, die Effizienz zu erhöhen, "damit die Menschen auch auf Dauer weniger Energie verwenden müssen", so der Grünen-Politiker.

