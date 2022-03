Warschau - Polen will 45 russische Diplomaten ausweisen. Hintergrund seien Spionagevorwürfe, teilte Polens Innenminister Mariusz Kaminski am Mittwoch über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Man handle mit "voller Konsequenz und Entschlossenheit", um ein "Netz russischer Geheimdienste" in Polen zu zerschlagen. Den 45 Personen wird vorgeworfen, unter dem Deckmantel diplomatischer Aktivitäten Spionage betrieben zu haben. Der polnische Inlandsgeheimdienst hatte die Personenliste erstellt. Es war zunächst unklar, wie Russland auf die Ausweisung der Diplomaten reagieren wird.



Üblich ist in solchen Fällen die Ausweisung von Vertretern der Gegenseite in gleicher Größenordnung.

