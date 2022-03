Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) hat dem russischen Militär wegen Attacken auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine "Terror" vorgeworfen. "Der gezielte Beschuss von Krankenhäusern und anderen Einrichtungen des Gesundheitssystems in der Ukraine ist blanker Terror", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung".



Dem Gesundheitssystem dort drohe der Zusammenbruch. "Das versuchen wir mit allen Mitteln zu verhindern. Wir ermöglichen Arzneimittellieferungen in die Ukraine, erleichtern den Einsatz von Ärzten in der Ukraine und organisieren die Versorgung von Schwerverletzten." Lauterbach und seine Kollegen von den sieben führenden Industriestaaten (G7) verurteilten am Mittwoch in einer gemeinsamen Erklärung das Vorgehen des russischen Militärs aufs Schärfste.



Der Bundesgesundheitsminister sagte der NOZ: "Russlands Präsident Wladimir Putin hat Russland aus dem Kreise der Staaten verabschiedet, die das Völkerrecht achten." Er schrecke nicht einmal davor zurück, "Entbindungsstationen und Krankenhäuser zu bombardieren".

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de