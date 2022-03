Als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine hat die Europäische Kommission am Mittwoch kurz- und mittelfristige Maßnahmen vorgelegt, um die Versorgung mit Lebensmitteln weltweit zu sichern. Angesichts steigender Preise zum Beispiel für Nahrungsmittel und Energie will sie zudem Landwirte und Verbraucher in der EU unterstützen. Bildquelle: Shutterstock.com Nach...

Den vollständigen Artikel lesen ...