In Griechenland verzeichneten die Obst- und Gemüseexporte Abweichungen von 6,5% bis 39,1% weniger in Abhängigkeit von dem Produkt. Infolge des Konflikts in der Ukraine zwangen die westlichen Sanktionen sowie steigende Kraftstoffpreise die Verbraucher, ihre Nachfrage nach Obst und Gemüse einzuschränken. Bildquelle: Shutterstock.com Laut der Vereinigung der Exporteure von...

Den vollständigen Artikel lesen ...