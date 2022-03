Die Immobiliengesellschaft Investis hat im Geschäftsjahr 2021 mehr an Mieten eingenommen als im Vorjahr.Zürich - Die Immobiliengesellschaft Investis hat im Geschäftsjahr 2021 mehr an Mieten eingenommen als im Vorjahr. Dank einer kräftigen Neubewertung der Immobilien im Bestandesportfolio nahm auch der Reingewinn deutlich zu. Die Dividende wird dennoch stabil gehalten. Der Umsatz legte um über einen Fünftel auf 216,0 Millionen Franken zu, wie die auf die Genferseeregion fokussierte Immobilienfirma am...

