Der Photovoltaik-Großhändler Memodo veranstaltet die Eventreihe Memodo E-Mobility Days für Installateure und bringt Neuigkeiten aus der Branche, Produktvorstellungen und Elektromobilitätswissen auf einer Veranstaltung zusammen. Mit dabei sind die Ladestationen-Hersteller SMA, Mennekes, ABL, SolarEdge, Fronius, Keba, EnerCharge und der Anbieter für Carportlösungen SL Rack. Die Memodo E-Mobility Days finden live in neun Städten statt und beginnen am 05.04.2022 in Köln. Das Finale steigt am 03.05.2022 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...