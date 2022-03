Zur Rose hat 2021 erwartungsgemäss einen hohen Verlust geschrieben. Gleichzeitig sieht sich die Online-Apotheke aber in einer guten Ausgangslage, um von der Einführung des digitalen Medikamentenrezepts in Deutschland zu profitieren.Steckborn - Zur Rose hat im Geschäftsjahr 2021 erwartungsgemäss einen hohen Verlust geschrieben. Gleichzeitig sieht sich die Online-Apotheke aber in einer guten Ausgangslage, um von der Einführung des digitalen Medikamentenrezepts in Deutschland zu profitieren. Dafür hat die Gruppe unter der europäischen Dachmarke DocMorris im Februar 2021 mit dem Slogan «Das neue Gesund» eine umfangreiche...

Den vollständigen Artikel lesen ...