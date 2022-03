Trotz der Verluste im Jahr 2021 sieht sich Meyer Burger in einem erfolgreichen Wandel vom Maschinenzulieferer zum Photovoltaik-Hersteller. Die Expansion soll schneller geschehen als bisher geplant. Das Schweizer Unternehmen Meyer Burger hat sein Jahresergebnis 2021 vorgelegt. Die strategischen Ziele für 2021 hat der Photovoltaik-Hersteller erreicht: Die Produktionsstandorte für Solarzellen in Thalheim in Sachsen-Anhalt und für Photovoltaik-Module in Freiberg in Sachsen laufen und der Markteintritt ...

