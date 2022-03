An den Märkten dominierte Zurückhaltung. Fondsmanager: "Der Inflationsdruck bleibt hoch. Gleichzeitig steigen die Risiken, dass wir Mitte nächsten Jahres eine Rezession erleben werden."Paris / London - Europas Börsen haben am Donnerstag leichte Verluste verzeichnet. Angesichts der zahlreichen Risiken verlor der EuroStoxx 50 am späten Vormittag 0,53 Prozent auf 3849,27 Punkte. Der französische Cac 40 gab um 0,38 Prozent auf 6556,61 Punkte nach, während der britische FTSE 100 dank der Stärke des Öl- und Rohstoffsektors bei 7463,09 Punkten verharrte. An den Märkten dominierte...

Den vollständigen Artikel lesen ...