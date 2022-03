Brüssel - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat angesichts von Sanktionen gegen Russland im Zuge des Ukraine-Krieges weitere Schritte für eine abgesicherte Energieversorgung angekündigt. "Wir müssen zum Beispiel auch unsere Energieversorgung schnell nachhaltig und resilient gestalten", sagte er nach dem Gipfel mit den Regierungschefs der G7- und NATO-Staaten.



Man müsse weniger abhängig werden von Russland, daran arbeite man "seit langer Zeit intensiv". Auch dazu wolle man in den G7 gemeinsam weitere Schritte in Angriff nehmen. Neben der Energie- sei auch die globale Lebensmittelversorgung ein Problem. "Die Bundesregierung handelt in dieser Sache entschlossen schnell, wir stellen weitere 430 Millionen Euro im Kampf gegen den Hunger zur Verfügung", so Scholz.

