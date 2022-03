Im Fokus der Anleger standen am Donnerstag einerseits der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), andererseits der Krieg in der Ukraine.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den Handel mit einem leichten Plus beendet. Im Fokus der Anleger standen einerseits der Zinsentscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), andererseits der Krieg in der Ukraine. Mit mehreren Spitzentreffen in Brüssel wollte die westliche Staatengemeinschaft Geschlossenheit demonstrieren. Auf den Tag genau vier Wochen nach dem russischen...

Den vollständigen Artikel lesen ...