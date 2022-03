Angesichts der zahlreichen Risiken, vor allem wegen des schon einen Monat anhaltenden Kriegs in der Ukraine, blieb die Stimmung Marktbeobachtern zufolge gedämpft.Paris / London - An Europas Börsen hat am Donnerstag Zurückhaltung das Geschehen geprägt. Angesichts der zahlreichen Risiken, vor allem wegen des schon einen Monat anhaltenden Kriegs in der Ukraine, blieb die Stimmung Marktbeobachtern zufolge gedämpft. Der EuroStoxx 50 schwankte um seinen Vortags-Schluss, am Ende gab er leicht um 0,15 Prozent auf 3863,39 Punkte nach. Während der französische Cac...

Den vollständigen Artikel lesen ...