Am 16. März hatten wir auf eine mögliche kommende Trading-Chance bei Gold ISIN: XC0009655157 hingewiesen. Nach einer Rallye mit einem Jahreshoch bei 2.069,40 USD am 08. März setzten schnell Gewinnmitnahmen ein und es ging bis in den Bereich um 1.900,00 USD nach unten. Das letzte Tief endete bei 1.896,20 USD und die Gegenwehr zeigt uns, dass die Bullen den Kampf an dieser Stelle wieder aufgenommen haben. Der Kurs bewegt sich im Moment im Bereich des ...

