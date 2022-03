Die Engie Deutschland Erneuerbare GmbH legt ihren Fokus auf die Entwicklung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen sowie Repowering und Betriebsführung. Der Konzern hat Gigawatt-Pläne für die nächsten Jahre.Engie Deutschland hat sein Geschäftsfeld für erneuerbare Energien in einer eigenen Gesellschaft gebündelt. Die Ausgliederung Engie Deutschland Erneuerbare GmbH sei bereits zu Jahresbeginn an den Start gegangen, teilte der Konzern am Freitag mit. Die bis dahin 100-prozentige Tochtergesellschaft Tavaro, die sich um Flächensicherung und Projektentwicklung kümmert, sei in die neue Gesellschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...