Die 70 Mitarbeiter der russischen Vertriebsgesellschaft erhalten ihre Gehälter aber weiterhin. Geberit will die Entwicklung genau verfolgen und den Entscheid zum Russland-Geschäft laufend überprüfen.Rapperswil-Jona - Der Sanitärtechnikkonzern Geberit stoppt seine Geschäfte in Russland. Alle geschäftlichen Aktivitäten in dem Land würden per sofort eingestellt, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Die 70 Mitarbeiter der russischen Vertriebsgesellschaft erhielten ihre Gehälter aber weiterhin. Geberit wolle nun die Entwicklung genau verfolgen und den Entscheid zum Russland-Geschäft laufend...

