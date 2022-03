Die Polizei konnte nahe Storkow sechs polnische Staatbürger festnehmen, die zuvor 18 Wechselrichter aus einer Photovoltaik-Anlage stahlen. Allein der Wert der Photovoltaik-Wechselrichter wird auf 80.000 Euro geschätzt. Die Täter befinden sich in Untersuchungshaft und es laufen Ermittlungen, ob die Bande für weitere Diebstähle verantwortlich sind.Erfolg für die Ermittler in Brandenburg: Am 22. März gingen ihnen sechs Diebe ins Netz, die zuvor 18 Wechselrichter aus einer Photovoltaik-Anlage nahe Storkow entwendeten. Es handelt sich um polnische Staatsbürger im Alter zwischen 25 und 49 Jahren, die ...

