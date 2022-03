Landwirte wollen nicht nur große Dach- oder Freiflächen vermieten. Sie wollen auch ihre eigenen Energiekosten senken und ihre Betriebe für die Zukunft sicher aufstellen. In diesem Podcast diskutieren wir, wo die Not am größten ist und wie Photovoltaik-Experten die "Zielgruppe Landwirt" am besten erreichen. Landwirte sind Profis, was die Energieerzeugung betrifft. Sie haben Photovoltaik-Anlagen oder Biogas oder produzieren Energiepflanzen und Festbrennstoffe. Allerdings klafft bei der Photovoltaik eine Lücke zwischen 2012, als viele verfügbare Scheunendächer für die Volleinspeisung belegt wurden, ...

