Die US-Währung profitierte von anziehenden Kapitalmarktzinsen in den USA.Frankfurt - Der US-Dollar hat zum Wochenstart gegenüber vielen Währungen an Wert gewonnen. Die US-Währung profitierte von anziehenden Kapitalmarktzinsen in den USA. Dort sorgt seit längerem die Erwartung einer strafferen Geldpolitik für Zinsauftrieb. Von der US-Notenbank Fed werden in diesem Jahr zahlreiche Zinsanhebungen erwartet. Hintergrund ist die hohe und absehbar weiter steigende Inflation.

