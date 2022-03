Nahe Toulouse hat der Schweizer Energiekonzern gemeinsam mit seiner französischen Tochter Urbasolar das 5-Megawatt-Photovoltaik-Kraftwerk realisiert. Es soll 6,25 Gigawattstunden Solarstrom jährlich produzieren, was zehn Prozent des Stromverbrauchs der Gemeinde Peyssies entspricht.Axpo traut sich nach eigenen Aussagen aufs Wasser. Auf einem künstlichen See in einer alten Kiesgrube nahe der südfranzösischen Stadt Toulouse realisierte der Schweizer Energiekonzern gemeinsam mit der Tochter Urbasolar sein erstes schwimmendes Photovoltaik-Kraftwerk. Auf der 12,5 Hektar großen Wasser- und Uferfläche ...

