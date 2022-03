Am Montag öffnete in Neunkirchen der erste Globus Markt seit mehr als 30 Jahren im Saarland. Zur Eröffnung der neuen, modernen Globus Markthalle nahmen neben Landrat Sören Meng und Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann ebenfalls die Globus Geschäftsführer Matthias Bruch und Jochen Baab sowie der neue Geschäftsleiter Hetem Syla teil und schnitten am...

Den vollständigen Artikel lesen ...