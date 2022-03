Der Zentralverband Gartenbau e. V. (ZVG) sieht weitere Anpassungsmöglichkeiten bei den Bundesprogrammen zur Förderung von Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien in Landwirtschaft und Gartenbau und hat diese in einem Schreiben an Staatssekretärin Silvia Bender vom Bundeslandwirtschaftsministerium erläutert. Bildquelle: Shutterstock.com Entbürokratisierung nicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...