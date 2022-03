Der Krieg in der Ukraine und die erhöhten geopolitischen Spannungen haben erhebliche Auswirkungen für den weltweiten IPO-Markt.Zürich - Das aktuelle IPO-Barometer von EY in der Schweiz zeigt: Der Krieg in der Ukraine und die erhöhten geopolitischen Spannungen haben erhebliche Auswirkungen für den weltweiten IPO-Markt: Nach einem sehr lebhaften Jahresauftakt im Januar ist die Zahl der Börsengänge im Februar und März regelrecht eingebrochen: Insgesamt vollzogen im ersten Quartal weltweit 321 Unternehmen den Schritt an die...

Den vollständigen Artikel lesen ...