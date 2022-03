Gemeinsam wollen der Bankensoftwarehersteller und das Kreditkartenunternehmen die Bezahllösung Request to Pay (RTP) in Grossbritannien etablieren.Genf - Der Bankensoftwarehersteller Temenos und das Kreditkartenunternehmen Mastercard haben eine Zusammenarbeit im Zahlungsbereich vereinbart. Gemeinsam wollen die beiden Firmen die Bezahllösung Request to Pay (RTP) in Grossbritannien etablieren. Die Zusammenarbeit solle Banken helfen, die Einführung von RTP-Diensten in Grossbritannien zu beschleunigen, heisst es in einer Mitteilung von Temenos...

Den vollständigen Artikel lesen ...