Neu werden die im Börsengeschäft tätigen Geschäftseinheiten unter dem Dach der neu gegründeten "SIX Exchange Group" zusammengefasst.Zürich - Der Finanzdienstleister SIX stellt sich neu auf. Eine neue Organisationsstruktur soll rascheres internationales Wachstum ermöglichen. Neu werden die im Börsengeschäft tätigen Geschäftseinheiten unter dem Dach der neu gegründeten «SIX Exchange Group» zusammengefasst. Das betrifft die Business Units «Exchanges», «Securities Services» und «Financial Information», wie die SIX Group am...

