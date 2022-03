Der GBP/USD hat nun die Aufmerksamkeit auf die Marke von 1,3060 in naher Zukunft verlagert, so die Devisenstrategen der UOB Group. Wichtige Zitate Ansicht der 24 Stunden: "Wir erwarteten gestern eine Abschwächung des GBP, waren jedoch der Ansicht, dass die wichtige Unterstützung bei 1,3100 wahrscheinlich nicht in Gefahr ist". Die erwartete Schwäche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...