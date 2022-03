Die Nordex AG hat nach einem schwachen Jahr 2021 ihre Prognose für 2022 vorgelegt. Der Windturbinenbauer strebt beim Ergebnis vor Abschreibungen (Ebitda) eine Verbesserung der Marge an. Windenergiespezialist Nordex will 2022 eine Ergebnisverbesserung erzielen. Das teilte das Unternehmen bei der Vorlage der finalen Geschäftszahlen 2022 mit. Demnach strebt das Unternehmen für das laufende Jahr eine Ebitda-Marge in einer Bandbreite von 1,0 bis 3,5 Prozent an. Das Ebitda ist das Ergebnis vor Steuern, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...