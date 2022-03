FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 29.03.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS DIRECT LINE TO 'EQUAL WEIGHT' (OW) - PRICE TARGET 323 (349) PENCE - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 267 (268) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ADMIRAL GROUP TO 'OVERWEIGHT' (EW) - PRICE TARGET 3050 (3061) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ROYAL MAIL TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 275 (680) PENCE - GOLDMAN CUTS NEXT PLC PRICE TARGET TO 8500 (9500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 520 (595) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 11779 (12374) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GAMMA COMMUNICATIONS TARGET TO 1100 (1550) P - 'UNDERPERFORM' - JEFFERIES RAISES FRONTIER DEVELOPMENTS TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1667 (1800) PENCE - JPMORGAN CUTS BARCLAYS TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 170 (220) PENCE - JPMORGAN CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 710 (790) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (56) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES VIRGIN MONEY TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 200 (190) PENCE - MORGAN STANLEY CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 225 (271) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS ASHMORE GROUP TARGET TO 285 (300) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 800 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1156 (1224) P - 'UNDERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS IAG PRICE TARGET TO 2.30 (2.50) EUR - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS JOHNSON MATTHEY TARGET TO 2250 (2400) P - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS SCHRODERS TARGET TO 3720 (3920) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 2800 (4900) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 301 (277) PENCE - 'OVERWEIGHT'



