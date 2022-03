Das Startup nutzt Biomasse-Abfallströme aus der Landwirtschaft als erneuerbare Ressource und verarbeitet sie in eigenen Materialien, bevor es sie in seiner patentierten Aufschäumtechnologie mit Gas mischt.Zürich - Groam revolutioniert die Polymerschaumindustrie durch die Entwicklung nachhaltiger Schaumstofflösungen. Das in Zürich ansässige Startup ist von der Lebensmitteltechnik inspiriert und nutzt eine eigene Technologie, um landwirtschaftliche Abfallstoffe wie Obst und Getreide aufzuschäumen. Die daraus resultierenden biobasierten und biologisch abbaubaren Schaumstofflösungen können für schnelle...

