Die beiden Unternehmen Windhager und M-Tec kooperieren bei der Produktion von Wärmepumpen. Der Ausstoß soll auf 10.000 Stück jährlich wachsen. Gesellschaftsrechtliche Verflechtungen gibt es aber keine. Windhager und M-TEC gehen in der Produktion von Wärmepumpen zukünftig gemeinsame Wege. Das teilte Heizungsspezialist Windhager aus Gersthofen mit. Damit entsteht in Pinsdorf eines der größten und modernsten Kompetenzzentren für erneuerbare Energien in Österreich. Neben einer vollautomatischen Blechverarbeitung ...

