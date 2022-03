Bei der Migros dürfte die Zeit der jahrelangen Steigerung der Betriebsgewinne vorbei sein: Die starken Preiserhöhungen für Rohmaterialien und Energie werden im laufenden Jahr zum Klotz am Bein des "orangen Riesen".Zürich - Bei der Migros dürfte die Zeit der jahrelangen Steigerung der Betriebsgewinne vorbei sein: Die starken Preiserhöhungen für Rohmaterialien und Energie werden im laufenden Jahr zum Klotz am Bein des «orangen Riesen». «Die Preissteigerungen hatten bereits im 2021 erste Auswirkungen. Sie werden uns so richtig im 2022 treffen», sagte die neue Finanzchefin Isabelle Zimmermann am Dienstag auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...