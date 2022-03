Die Verantwortlichen der MCH Group äusserten sich am Dienstag an einem Mediengespräch zum Jahresabschluss betont positiv zum Ergebnis 2021 und optimistisch, was die weiteren Aussichten angeht.Basel - Die MCH Group weist für das Jahr 2021 mit minus 17,3 Millionen Franken einen deutlich geringeren Jahresverlust aus. 2020 hatte die Messebetreiberin noch ein Minus von 72,2 Millionen Franken geschrieben. Die Verantwortlichen der MCH Group äusserten sich am Dienstag an einem Mediengespräch zum Jahresabschluss betont positiv zum Ergebnis 2021 und optimistisch, was die weiteren Aussichten...

