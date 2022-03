Der SMI gewinnt bis Börsenschluss 1,40 Prozent hinzu auf 12'325,58 Punkte.Zürich - Am Dienstag ist im Tagesverlauf merklich Zug in den Schweizer Aktienmarkt gekommen. Der SMI schloss schliesslich über der Marke von 12'300 Punkten. Händler verwiesen auf die jüngsten Entwicklungen im Ukraine-Krieg, die bei Investoren gewisse Hoffnungen auslösten. Denn die türkische Regierung wertete die Ergebnisse der Friedensverhandlungen in Istanbul als klare Schritte zu einem Ende des...

Den vollständigen Artikel lesen ...