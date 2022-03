Virtuelle Firmenkreditkarten sind digital vorliegende Kreditkarten, die also nicht wie traditionelle Kreditkarten in physischer Form existieren.Berlin - Arbeit 4.0: Der technische Fortschritt hat in Unternehmen zu zahlreichen Veränderungen geführt. Durch die Digitalisierung haben sich zahlreiche Softwares und Tools am Markt etabliert, die Prozesse und die Zusammenarbeit in Unternehmen erleichtern sollen. Besonders in Zeiten von Home-Office und New Work zeigt sich, dass Unternehmen deutlich von den Möglichkeiten der Digitalisierung...

Den vollständigen Artikel lesen ...