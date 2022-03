Dr. Daniel Hartmann (BANTLEON): Goodbye, Negativzinsen!

28.03.2022 - Der Höhenflug bei den Bund-Renditen setzt sich in hohem Tempo fort. In den vergangenen Tagen haben die 10-jährigen Benchmark-Renditen die Schwelle von +0,50% mit Schwung genommen. Wir gehen davon aus, dass damit noch nicht der Endpunkt erreicht ist. Vielmehr wird der anhaltende Inflationsdruck die EZB dazu zwingen, in den kommenden Quartalen die Leitzinsen auf ein neutrales, wenn nicht gar restriktives Niveau anzuheben. Nach unserer Einschätzung haben die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen damit in diesem Jahr noch ein Aufwärtspotenzial von mindestens 50 Bp und sollten Ende 2022 in der Nähe von 1,00% liegen.

Bund-Renditen weiter im Höhenflug Die Staatsanleihen-Renditen haben die nächste Hürde genommen. Nachdem die Renditen 10-jähriger Bundesanleihen am 19. Januar 2022 erstmals die Nulllinie nach oben durchstossen hatten (siehe unseren Kommentar vom 20. Januar 2022: Renditen von Bundesanleihen: It's the economy, stupid), erfolgte in den vergangenen Tagen die nächste Aufwärtswelle. Die deutschen Benchmark-Anleihen rentieren nunmehr bei über +0,50%. Innerhalb von vier Monaten haben die Renditen damit um 90 Bp zugelegt. Seit dem Tiefpunkt am 9. März 2020 sind es sogar 140 Bp. Keine Frage - die Zinswende ist da ...

