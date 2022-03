Der Bundesrat hat den Auftrag, die Förderinstrumente für erneuerbare Energien zu vereinheitlichen und startete dazu jetzt den parlamentarischen Prozess. Für Photovoltaik-Anlagen soll es künftig einen Winterbonus geben. Höhere Einmalvergütungen für Volleinspeiser könnten künftig über Ausschreibungen vergeben werden.Die Schweiz arbeitet derzeit an einem Revisionspaket für die Förderinstrumente für erneuerbare Energien, die zum Jahresende auslaufen. Am Mittwoch startete der Bundesrat in Bern die Vernehmlassung zur Änderung verschiedener Verordnungen. Grundlage dafür ist ein Beschluss aus dem vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...