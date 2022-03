Neuer Mieter ist das Keramik-Label Motel a Miio, das per 1. März 2022 einen Pop-up-Store eröffnet hat.Basel - Im Auftrag der Eigentümerin Kost Sport AG konnte SPGI Zurich AG die dreistöckige Retailfläche an der Freie Strasse 51 in Basel vermieten. Neuer Mieter ist das Keramik-Label Motel a Miio, das per 1. März 2022 einen Pop-up-Store eröffnet hat. Bis Ende 2022 wird das deutsche Unternehmen, das für seine nachhaltig produzierten Design-Keramikwaren bekannt ist, in der Basler Einkaufsmeile präsent...

