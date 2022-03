Der Düsseldorfer Ökostromproduzent Naturstrom versorgt eine Neubausiedlung in Pelzerhaken an der Ostseeküste mit Mieterstrom. Teile des Komplexes sind Ferienwohnungen. Mieterstrom an der Ostsee: das realisiert die Düsseldorfer Naturstrom AG in Pelzerhaken. So können laut Mitteilung des Unternehmens künftig auch Strandurlauberinnen und -urlauber solaren Mieterstrom und erneuerbare Wärme an der Ostsee nutzen. Hierfür stattet der Öko-Energieversorger den neu errichteten Gebäudekomplex "Eichenhain" ...

