Wegen der Kosten für den Börsengang ging aber die Profitabilität zurück. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter kräftig wachsen.St. Gallen - Der Schweizer Sportdaten-Anbieter Sportradar hat im Geschäftsjahr 2021 deutlich mehr umgesetzt. Wegen der Kosten für den Börsengang ging aber die Profitabilität zurück. Im laufenden Jahr will das Unternehmen weiter kräftig wachsen. Der Umsatz erhöhte stieg 2021 um 39 Prozent auf 561,2 Millionen Euro, wie das St. Galler Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Das Wachstum sei dabei in allen...

Den vollständigen Artikel lesen ...