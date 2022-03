Der SMI schliesst nach einem Tageshoch bei 12'328 Punkten um 0,66 Prozent tiefer auf 12'243,73 Punkten.Zürich - Die Schweizer Aktienbörse hat am Mittwoch nach einem bewegten Verlauf schwächer geschlossen. Der Markt bewegte sich laut Händlern weiterhin zwischen Hoffen und Bangen. Nachdem sich der Leitindex SMI nach einem schwachen Start noch in die Gewinnzone vorarbeiten konnte, setzten am Nachmittag wieder Abgaben ein und der SMI schloss nur wenig über dem Tagestief. Nach den starken Gewinnen am...

