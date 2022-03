Der Maschinenbauer hat im Gesamtjahr 2021 den Umsatz markant gesteigert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt.Schlieren - Der Maschinenbauer Schlatter hat im Gesamtjahr 2021 den Umsatz markant gesteigert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Auftragseingang stieg dabei deutlich schneller als der Umsatz. Auf die Ausschüttung einer Dividende wird weiterhin verzichtet. Das operative Ergebnis (EBIT) erreichte 5,7 Millionen Franken, wie das Industrieunternehmen am Donnerstag mitteilte.

