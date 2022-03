In der Folge des Einmarschs Russlands in der Ukraine sind die ohnehin schon stark gestiegenen Preise für Weizen oder andere Feldfrüchte noch schneller in die Höhe geklettert.Basel - Die Ukraine gilt auch als die «Kornkammer Europas». Das Land ist einer der grössten Weizenexporteure der Welt. Etwa ein Drittel der fruchtbaren Schwarzerde-Böden befinden sich in dem Land. Doch der Krieg hat vieles verändert. Just in diesem Moment würden sich viele Ukrainische Landwirte um die Aussaat kümmern. Doch die Kampfhandlungen machen derzeit die Landwirtschaft in vielen Teilen des...

Den vollständigen Artikel lesen ...