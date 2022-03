FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS STARTS PEARSON WITH 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 725 PENCE - CITIGROUP CUTS MOONPIG PRICE TARGET TO 370 (550) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISED HALMA TO 'HOLD' (REDUCE) - TARGET TO 2365 (2120) PENCE - CREDIT SUISSE STARTS AVEVA GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2680 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS COMPUTACENTER WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 3575 PENCE - CREDIT SUISSE STARTS SAGE GROUP WITH 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 838 PENCE - EXANE BNP CUTS VODAFONE TO 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 270 (325) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 57 (63) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 340 (380) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 850 (875) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 212 (222) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 715 (695) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS TEAM17 PRICE TARGET TO 860 (990) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES CARETECH PRICE TARGET TO 770 (750) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES KEYWORDS STUDIOS PRICE TARGET TO 2850 (2760) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS CONDUIT PRICE TARGET TO 570 (765) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES ELECTROCOMPONENTS TARGET TO 1350 (1300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES M&G TO 'NEUTRAL' (UNDERWEIGHT) - PRICE TARGET 250 (215) PENCE - JPMORGAN RAISES PHOENIX GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 800 PENCE - UBS CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 305 (395) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 210 (255) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3850 (4250) PENCE - 'BUY'



