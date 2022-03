Europäische Indizes handeln am Donnerstag leicht schwächer DE30 vor erneutem Test der Unterstützung bei 14.500-14.550 Punkten Volkswagen sagt, dass sich die Lockdowns auf die Produktion im Werk Shanghai auswirken Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag überwiegend im Minus. Ein Rückgang der Ölpreise konnte die Stimmung nicht aufhellen, und die wichtigsten Blue-Chip-Indizes des Alten Kontinents notieren 0,3-0,7% niedriger. Eine Ausnahme bilden die Indizes aus Österreich und Portugal, die im Tagesverlauf leicht höher notieren. Die russischen Blue-Chips-Indizes notieren 5 % höher (sowohl in ...

