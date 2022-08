EUR/USD wird in einer engen Spanne über 0,9950 gehandelt. Nach Meinung der Ökonomen von ING könnte das Paar nach den Äußerungen des FOMC-Vorsitzenden Jerome Powell auf dem jährlichen Symposium in Jackson Hole erneut die 0,99-Marke erreichen. Fairer Wert nähert sich dem Spotmarkt an? "Der heutige Kursverlauf von EUR/USD dürfte ausschließlich von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...